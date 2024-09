Chitarra, piano, violino e flauti. Scuola di musica: partono i corsi

Scuola di musica, al via gli open day. Due gli appuntamenti per visitare la sede della scuola, scoprirne l’offerta didattica, conoscere gli insegnanti e partecipare a brevi esibizioni, con i docenti e il personale di segreteria a disposizione per orientamento e approfondimenti su costi e orari delle varie attività.

Si comincia il 21 settembre dalle ore 16 alle 19, sarà possibile conoscere le attività e i corsi che la scuola offre, per tutte le fasce d’età (dai bambini agli adulti), nell’ambito del dipartimento di musica classica, con lezioni aperte e momenti di musica dal vivo: dalla chitarra, pianoforte, violino, violoncello, fisarmonica, flauto dolce/traverso, canto lirico, coro di voci bianche alle formazioni per orchestra di ragazzi, ai corsi di formazione musicale di base fino alle certificazioni musicali ABRSM e Trinity College London.

Il 23 settembre dalle ore 18 alle 21, sarà possibile conoscere i corsi che la scuola offre a bambini, ragazzi e adulti, nell’ambito del Dipartimento di Musica Rock&Pop e Jazz: dai corsi di "Progetto live_ didattica della performance live" ai corsi di canto, chitarra, batteria, basso, pianoforte moderno e jazz, musica elettronica. In un’atmosfera gioiosa, arricchita dalle esibizioni di varie formazioni di musica moderna e jazz, di docenti e allievi, sarà possibile incontrare gli insegnanti. Per informazioni contattare la Scuola di Musica di Scandicci: +39 055.755499 (dal lun. al ven ore 15-19.30), [email protected]