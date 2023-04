Chirurgia estetica terapeutica: così aiuta il paziente a ritrovare l’equilibrio psicofisico

Firenze, 13 aprile 2023 – Da venerdì 14 aprile a domenica 16 aprile avrà luogo il 10° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica (AICPE) presso la Fortezza da Basso a Firenze.

In questo incontro si riuniranno circa 500 soci da tutta Italia e dall’estero, con lo scopo di affrontare le tematiche più importanti per la professione del chirurgo plastico estetico, ponendo l’attenzione sul ruolo terapeutico della chirurgia estetica come parte integrante di un percorso clinico utile a ristabilire l’equilibrio psicofisico del paziente.

Nella prima giornata verrà affrontato il tema del ‘mommy makeover’, che consiste in tutte quelle pratiche chirurgiche utili al rimodellamento del corpo della donna dopo la gravidanza.

Inoltre, si parlerà della pratica di chirurgia estetica più richiesta, ovvero quella della chirurgia estetica mammaria, dedicandosi in un’intera sessione alle strategie terapeutiche per correggere asimmetrie mammarie e malformazioni.

Invece, nella giornata di sabato si tratterà il tema della ‘chirurgia estetica e oncologia’, alla quale prenderanno parola diversi specialisti che spiegheranno come i pazienti oncologici possano trarre beneficio dal trattamento estetico.

A questo incontro parteciperà anche Amiche per la Pelle (APS), Ente del Terzo Settore per la prevenzione del tumore al seno e per l’umanizzazione delle cure, che, grazie all’intervento della presidente Manuela Tonon, porterà la sua esperienza in estetica oncologica come fattore fondamentale dell’umanizzazione delle cure nelle pazienti colpite da tumore della mammella.

Ampio spazio sarà riservato alla chirurgia estetica del volto, con un approfondimento sulle tecniche e sulle novità che riguardano i trattamenti estetici del naso. Inoltre, ci sarà una sessione dedicata alla chirurgia oncoplastica estetica del volto, dove verranno spiegati i trattamenti estetici per quei pazienti che hanno superato un tumore alla cute o a una parte del volto.

Infine, nell’ultima giornata ci si soffermerà sulla chirurgia estetica e medicina high tech per il rimodellamento degli arti inferiori.

“Sono passati dieci anni dal primo Congresso AICPE. – spiega Claudio Bernardi, Chirurgo Plastico e Presidente di AICPE – Moltissima strada è stata fatta e ogni anno il nostro congresso si arricchisce di contenuti scientifici di altissimo livello e ospita colleghi illustri italiani e stranieri che condividono con noi la loro esperienza. Ci sembrava il momento giusto per riflettere a tutto tondo sul ruolo terapeutico che la chirurgia estetica sta assumendo in moltissimi percorsi di cura del paziente, e nel corso di questi tre giorni condivideremo esperienze pratiche, conoscenze scientifiche, ma anche riflessioni su questo importante aspetto della nostra professione”.

Visitare il sito web www.aicpe.org per consultare il programma completo del congresso.