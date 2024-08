Chiesanuova, la parrocchia compie mezzo secolo . Gioia e preghiere per la visita del vescovo

"Abbiamo sentito il Padre vicino ed è stato un momento molto emozionante e straordinario. La presenza di Sua Eccellenza, per me e per la Comunità dei fedeli affidati alle mie cure pastorali è stata fonte di immensa gioia". Sono le parole con le quali il parroco di Chiesanuova, don Cristian Comini, commenta la vista del vescovo Gherardo Gambelli avvenuta domenica scorsa per celebrare i 50 anni della parrocchia e per festeggiare San Donato, il patrone che è stato celebrato ieri. "La sua vicinanza ci ha confermato nel nostro cammino con i grandi, i piccini e coloro che non potevano essere presenti ma che hanno affidato alla mia persona il loro saluto. Affermando che tutti vogliono tanto bene al Vescovo e pregano per il servizio a cui il Santo Padre lo ha chiamato alla guida della Chiesa fiorentina", continua don Comini. "La nostra è una comunità di fedeli attiva e molto operosa. Ringrazio di vero cuore tutti, a uno a uno, perché sono sempre presenti e perché attraverso le loro azioni e il loro generoso aiuto riusciamo ad avvicinare tutte le persone più bisognose".

Anche monsignor Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze dal 24 giugno, domenica scorsa a Chiesanuova durante la messa solenne per il santo Patrono ha voluto ricordare che "celebrare l’eucarestia con voi e festeggiare questa bella ricorrenza nei 50 anni della parrocchia è riunirsi per ringraziare il Signore che vuole darci sempre una parola di speranza e di incoraggiamento".

Domenica la chiesa di San Donato a Chiesanuova nel Comune di San Casciano era stracolma di fedeli tanto che tutti non son potuti entrare all’interno. La santa Messa, animata dal coro parrocchiale, alla quale hanno partecipato i sacerdoti stati parroci della comunità di Chiesanuova, si è svolta alla presenza delle autorità civili e militari. Sua Eccellenza Monsignor Gherardo Gambelli, ha salutato il festante popolo giunto.

Andrea Settefonti