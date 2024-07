Chiedono contratti più dignitosi

Le segreterie Regionali Fp Cgil Toscana - Cisl Fp Toscana, Fisascat Cisl Toscana, Uil Fpl Toscana, Uil Tucs Toscana, hanno organizzato un presidio in piazza del Duomo, davanti alla sede della Giunta Regionale, per manifestare per il rinnovo del contratto Uneba. Questo riguarda 150mila lavoratori in tutta Italia, è gia scaduto da quattro anni e comprende lavoratori impiegati nelle Rsa e operatori sanitari che si occupano degli anziani.

"Siamo qui per chiedere, oltre al rinnovo, un contratto che riconoscano la dignità del lavoro ed il rispetto della persona e della professionalità". Dichiara Giulia Burgassi della Cgil.