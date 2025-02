Chiavi della città del domani. In 300 ai tavoli con il Comune: "Qui i patti per la scuola del futuro"

Oltre 300 partecipanti e 150 realtà associative all’Istituto degli Innocenti per ’La Bussola verso Le Chiavi della Città del domani’, giornata di tavoli di lavoro organizzata dall’assessorato all’Educazione con la Direzione Istruzione. Gli obiettivi: ascoltare e sviluppare, insieme al mondo della scuola, le linee di indirizzo per la scelta dei nuovi percorsi educativi extrascolastici de Le Chiavi della Città, rivolti ai servizi per nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia. "Abbiamo bisogno di curare la ricca rete del nostro territorio per valorizzare competenze e rispondere ai bisogni formativi dei giovani di oggi, nel merito e con metodo" ha detto l’assessora all’Educazione, Benedetta Albanese "bisogni che devono essere riconosciuti in confronto con chi vive l’esperienza quotidiana della scuola, asse tra le istituzioni per la sempre maggiore centralità della cultura e dell’istruzione".