Chiara Francini in "Coppia aperta quasi spalancata"

Chiara Francini torna sul palco del TeatroDante Carlo Monni di Campi. Lo fa oggi con lo spettacolo "Coppia aperta, quasi spalancata" (alle 21), a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti, capolavoro di Dario Fo e Franca Rame in una produzione Infinito srl e Tieffe Teatro con la regia di Alessandro Tedeschi. L’attrice campigiana porta in scena le evoluzioni di un matrimonio borghese alla luce delle riforme degli anni ‘70, le trasformazioni sociali e politiche e l’ironia di una delle coppie d’arte più luminose del teatro italiano per una riflessione sempre attuale. Si tratta infatti di uno degli spettacoli più popolari e irriverenti del teatro italiano e nel quale la Francini si mette alla prova con un testo che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia: Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro "sopravvivenza" fra le mura domestiche: pur di continuare a stare vicina al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Fra dialoghi e monologhi brillanti, questa commedia rappresenta una favola tragicomica che racconta cosa vuole dire stare in coppia.