I look e la Firenze di Chiara Ferragni: così trascorre i suoi giorni in Toscana

Firenze, 29 ottobre 2023 – Look pratici, con jeans e t shirt. Per un giro nella Firenze della bellezza e del lusso. Chiara Ferragni è tornata nel capoluogo toscano. In verità sono tante le incursioni della celebre imprenditrice e influencer in Toscana.

Una terra che ama e che ha scelto a più riprese anche per ricorrenze speciali insieme al marito Fedez. Ma Firenze è nel suo cuore e più volte ha prestato la sua immagine per raccontare luoghi speciali.

Come gli Uffizi, dei quali è stata ospite in passato per far arrivare l’arte sugli smartphone delle generazioni più giovani. Accompagnata dai figli, ha postato su Instagram varie storie, alternando le foto dei luoghi di Firenze visitati e dei suoi look abbinati. Jeans e maglia con giubbotto di pelle durante il giorno, abito lungo per la sera con stival con motivo animalier.

Se mai ce ne fosse bisogno, per Firenze è stato un gigantesco spot. L’imprenditrice è effettivamente riuscita a cogliere attraverso l’obbiettivo del suo telefono la bellezza infinita di Firenze. Angoli nascosti e luoghi celebri. Dall’hotel in pieno centro sui lungarni al Ponte Vecchio, fino alla cena di sabato, che è stata dal Cibreo.

Il pranzo del sabato è stato invece a Palazzo Gondi con, tra gli altri, anche Chiara Biasi, altra influencer italiana molto conosciuta che ha iniziato quando i social erano agli albori. Lì, sulle prime piattaforme, conobbe una Chiara Ferragni ancora agli inizi della sua carriera. Lo ha raccontato anche ultimamente in radio. A pranzo a Palazzo Gondi c’era anche Angelo Tropea, amico e figura chiave per Chiara Ferragni a livello lavorativo in questi anni.

La domenica Chiara Ferragni l’ha passata in giro per il centro storico di Firenze, con una foto immancabile anche su Ponte Vecchio.