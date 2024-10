Chianti, terra di matrimoni. Teatri, vigne, borghi e castelli. Boom di americani e australiani

Chianti terra di matrimoni fuori… dal Comune. Sono infatti decine gli spazi comunali dove i novelli sposi possono celebrare il loro matrimonio con rito civile. Il settore del wedding ha contagiato anche Barberino Tavarnelle, San Casciano e Greve, d’altronde il Chianti è tra i territori più gettonati per dire il fatidico "sì" e si va dal teatro comunale Niccolini a San Casciano, alla cappella di San Michele Arcangelo che celebra i vasti rasi al suolo della città di Semifonte, alla terrazza del museo di San Francesco a Greve da dove si domina domina il Chianti. città perduta di Semifonte in Valdelsa per Barberino, nella cappella secentesca di San Michele Arcangelo progettata da Santi di Tito o, ancora, una delle più bellle terrazze del Chianti, lo spazio davanti al museo di San Francesco a Greve.

A questi, da qualche giorno, si è aggiunto anche il borgo di Tignano con il suo Castello circondato da vigneti e oliveti, dove lo sguardo si perda nel cuore verde della Valdelsa. Ma quanto costa sposarsi nel Chianti. Quanto alle tariffe per l’utilizzo degli spazi comunali per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili il range va da 50 a 250 per la mezza giornata in tutti i Comuni, a seconda della location scelta. Se si prende il Comune di Barberino Tavarnelle, si scopre che la sala consiliare è gratuita per i residenti mentre per i non residenti quota spazia da 250 a massimo 350 euro. Ma a Palazzo Malaspina le quote cambiano a seconda dello spazio richiesto e della durata. Si va da 50 euro l’utilizzo della cantina storica fino a 500 euro per tutto il palazzo.

Per quanto riguarda invece la cupola di San Michele Arcangelo e il teatro di Marcialla i prezzi variano dai 200 ai 400 euro. Per quanto riguarda la provenienza degli sposi, molte sono le coppie straniera, in particolare di nazionalità americana, australiana e provenienti dal nord Europa. Ma ci sono anche gli italiani. Si è notato notato un interesse soprattutto da parte delle giovani coppie toscane, ma provenienti anche da altre regioni d’Italia dalla Sicilia alla Lombardia.

Per tornare alle location, se ci si sposa d’estate a San Casciano è possibile farlo nell’arena di piazzetta Samonà, dentro le mura medievali, mentre per tutto l’anno è disponibile la sala conferenze ‘Lucia Bagni’ all’interno della biblioteca oltre alle dimore storiche Il Poggiale e Il Palagio. A Greve sarà disponibile la Cappella di San Michele, nel complesso comunale di Villa San Michele.

Andrea Settefonti