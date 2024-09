Chianti Classico Expo. Eccellenze in passerella

Un territorio e il suo vino, 64 produttori, 150 etichette, una piazza. Si può riassumere così l’Expo del Chianti Classico, l’unica manifestazione che porta in mostra le cantine di tutti i Comuni del Gallo Nero, senesi e fiorentini. Un modo per sottolineare i valori di unità, coesione, compattezza che derivano dal lavoro di condivisione di una storica sinergia. Un percorso che da 52 anni promuove il vino e tutto quanto lo produce: l’uomo, il paesaggio, la cultura e la tradizione. L’Expo si terrà da domani alle 17 a domenica e nasce dalla collaborazione tra il Comune di Greve e il Consorzio Vino Chianti Classico che proprio quest’anno compie 100 anni. La giornata di apertura propone il tradizionale taglio del nastro, guidato dal sindaco Paolo Sottani, insieme ai colleghi dei Comuni del Chianti Classico e i rappresentanti del Consorzio e i vari eventi che fino alle 22, chiusura degli stand, si susseguiranno nel cuore di Greve. Nel corso del pomeriggio si terranno la presentazione della candidatura italiana Unesco per il Paesaggio del Sistema delle Ville Fattorie del Chianti Classico e i festeggiamenti del compleanno secolare del Consorzio Chianti Classico con la maxi torta offerta a tutti i partecipanti. Dalle 18 saranno gli Amici di’ Chianti ad allietare appassionati e visitatori suonando e cantando per le vie del centro storico. Alle 21,30 è prevista la sfilata di moda a cura dei commercianti di Borgo del Centro Commerciale Naturale delle Botteghe di Greve con la passerella allestita in via Roma.

Tutti i dettagli del programma sono, comunque, disponibili online sul sito web dedicato: expochianticlassico.com. "Il carnet delle iniziative - specifica l’assessore al turismo Giulio Saturnini - che propone degustazioni guidate, momenti musicali, sfilate, incontri culturali, presentazione di libri, ha puntato anche ad incrementare le occasioni di approfondimento dedicate ai vini e gli oli del nostro territorio con sette degustazioni guidate da tecnici e sommelier nella sala consiliare del Comune e in piazza". Tra i nomi degli esperti spiccano quelli di Roberto Rappuoli, Valentino Tesi e Leonardo Romanelli. "I focus - continua l’assessore - verteranno sulla conoscenza delle tipologie del Chianti Classico, l’Annata, la Riserva e la Gran Selezione, sulle degustazioni per imparare a riconoscere e saper distinguere l’olio di eccellenza e i suoi migliori abbinamenti".