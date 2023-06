Chianti Beer Fest, poker di talenti Stasera sul palco i Killer Queen

Quattro serate musicali, da stasera a domenica, per il Chianti Beer Festival che si svolgerà nell’area all’aperto del circolo di Pozzolatico. Stasera dalle 21,30 sul palco i Killer Queen, domani serata con il Circo Nero, sabato attrazione di lusso con i Mamamia in Tour e domenica gran finale con la Combriccola del Blasco. L’ingresso è libero e gli eventi musicali saranno abbinati a manifestazioni gastronomiche che avranno inizio dalle 19 con grigliate di carne, piatti vegetariani e birra a volontà. L’organizzazione è a cura del Circolo ricreativo culturale di Pozzolatico in collaborazione con i Due Mastri birrificio artigianale. Il circolo si trova in via Imprunetana di Pozzolatico 227. Per info e prenotazioni: 055.208333.

F. Que.