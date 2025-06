Cherubini Giovani allievi protagonisti

Il Teatro del Maggio apre le porte ai giovani protagonisti della scena musicale fiorentina. Stasera i concertisti allievi del conservatorio Cherubini potranno fare sfoggio della loro abilità e sensibilità di esecutori nell’ambito di ’Spazio aperto’, la rassegna che unisce il teatro alla città: un’occasione unica non solo perché rappresenta un arduo banco di prova, ma soprattutto per l’opportunità di confrontarsi con il pubblico, affinare le capacità esecutive e vivere in prima persona la dimensione professionale del far musica. Due gli appuntamenti in Sala Orchestra: il primo alle 19 e il secondo alle 21. A esibirsi saranno gli allievi delle classi di Musica d’insieme per archi e di Musica da camera, sotto la guida dei docenti Alina Company, Daniela De Santis e Tiziano Mealli.

Il programma spazia dal Novecento al Romanticismo europeo. Il primo concerto si apre con una pagina di grande intensità: il Quartetto n.8 op.110 di Dmitri Šostakovic eseguito dal Quartetto Azalee (Ginevra Panzi, Lorena Palmieri, Emma Pancini, Akemi Battistini). Seguono, di Edvard Grieg, la Sonata op.36 per violoncello e pianoforte (con Elena Zenere e Rufan Qian) e la Sonata op.45 per violino e pianoforte (con Alexander Sardon Trampus e Tiziano Francisci). Alle 21, spazio al tardo romanticismo di Johannes Brahms, con il Quintetto op.115 per clarinetto e archi (con Matilde Michielin, Emma Pancini, Pavlos Misirlis, Matilde Fubiani ed Elena Zenere) e il Trio op.8 per archi e pianoforte, affidato a Neri Nencini, Martina Bellesi e Mariangelica Giannetta.

Chiara Caselli