Chef Pappagallo oggi in Libreria

Appuntamento con "Chef Pappagallo" questo pomeriggio alle 17,30 alla Libreria Rinascita di Sesto in piazza Ginori. Protagonista in programmi televisivi dedicati alla cucina e da sempre molto attivo sui social con le sue ricette Luca Pappagallo, originario di Grosseto, presenterà il suo ultimo libro "La cucina per tutti di Casa Pappagallo". L’ingresso è libero ma è gradita la prenotazione telefonando allo 055 440107 o attraverso i canali social della libreria.