Charity Luxury Dinner. Il cuore di Firenze e una parata di vip per i bimbi e Ant

FIRENZE

Una notte stellata. Il Charity Luxury Dinner, giunto alla sua XII edizione, ha regalato una serata di emozioni e solidarietà nel Salone dei Cinquecento portando alla ribalta il grande cuore gigliato. Sono tante infatti le personalità che hanno risposto all’invito alla manifestazione organizzata, con la direzione artistica di Cristina Casamassimi, per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita "Bimbi in Ant", che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care.

Alla serata - presentata da Veronica Maffei, giornalista radio e TV corrispondente West Coast USA per Mediaset News e conduttrice di Cine Los Angeles su Rai Play – hanno partecipato Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione Ant e Simone Martini, delegato Ant fiorentino, il presidente della Regione Eugenio Giani, le assessore Sara Funaro e Federica Giuliani insieme al comitato d’onore di cui fanno parte, tra gli altri, Sibilla Bagnoli, responsabile immagine e comunicazione di Sammontana, Patrizia Bacci Biondi, imprenditore e titolare di Roy Rogers, Titti Giuliani Foti, giornalista e scrittrice, Anne Louise Holm Ferragamo, madrina del comitato, Agnese Landini e Tony Scervino. Momento clou l’esibizione di Yaser Ramadan, voce solista dei "Killer Queen" che, sulle note del brano "Imagine" di John Lennon, è stato accompagnato dalla ballerina fiorentina Victoria Aletta. "Questa iniziativa rappresenta per Firenze uno straordinario momento di sintesi delle sue migliori eccellenze" sottolinea Martini. Durante la serata sono state consegnate le Medaglia della solidarietà Ant al Gruppo Perseus, AD Casa, Alpha General Contractor, Victoria Aletta e al volontario Ant Patrizio Menichetti.

Rossella Conte