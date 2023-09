Chambres, l'arte contemporanea a Firenze entra in albergo

Gli alberghi sono sempre più spesso gallerie, luoghi aperti all’arte. Ma l’hotel mH Florence & Spa fa di più: trasforma in spazio espositivo anche gli interni ed esterni, il lounge appena realizzato e persino le camere. Nasce così la mostra “Chambres“, con opere di scultura, pittura, performance, fotografia, video, installazione di Anna Dormio, Lori Lako, Matteo Coluccia, Ma× Mondini, Mohsen Baghernejad Moghanjooghi e Stefano Giuri.

E cisarà anche la sorpresa di una scultura di Stefano Giuri in una stanza che il cliente potrà acquistare oppure no. Se non la vuole sarà distrutta e ricreata per un nuovo ospite.

“Chambres“ nasce dalla volontà di Irene Vezzosi, direttrice dell’hotel mH Florence & Spa e vuole essere un’occasione espositiva per artiste e artisti, ex allievi delle Accademie di Belle Arti italiane, che hanno terminato il loro percorso di formazione e che stanno già distinguendosi internazionalmente per la qualità della loro ricerca. Il progetto è a cura degli artisti, e docenti, Pantani-Surace e Paolo Parisi, che si rinnoverà anno in anno con lavori e artisti diversi.

"Firenze è un luogo deputato da sempre all’arte e alla cultura - spiega Irene Vezzosi -. Il nostro desiderio è creare un continuum fra l’atmosfera che il turista vive, visitando la città, e quella che respira rientrando in hotel. L’incontro con gli artisti Pantani-Surace e Paolo Parisi ne ha reso possibile la realizzazione".

