"Cessate il fuoco in Palestina". Flash mob per invocare la pace. Donne mobilitate con Boldrini

Il flash mob di ieri mattina in piazza Sant’Ambrogio con striscioni e bandiere è stato il momento culminante di “Cessate il fuoco“, manifestazione per la pace a Gaza, promossa da “Donne insieme per la pace Firenze“, che ha avuto un altro momento di mobilitazione spontanea per dire no al comando Nato a Rovezzano. Tra i presenti la deputata Laura Boldrini, già presidente della Camera, il deputato Arturo Scotto, Anna Meli presidente di Cospe, Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi emergenti, e Paolo Pezzati portavoce Oxfam Italia.