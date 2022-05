Cesara Buonamici, matrimonio a Fiesole: sposa Joshua Kalman

Cesara Bonamici e Joshua Kalman (New Press Photo)

Per approfondire :

Firenze, 5 maggio 2022 - Si sposerà a Fiesole. Cesara Buonamici, giornalista toscana del Tg5, convola a nozze con il fidanzato Joshua Kalman. La loro lunga relazione (24 anni) viene adesso coronata dai fiori d'arancio. E' dalle pubblicazioni all'albo pretorio del Comune di Fiesole che è emersa la notizia delle nozze.

Cesara Buonamici sceglie dunque la Toscana e la sua provincia di Firenze per il sì. D'altronde, i legami con la sua terra sono tutt'ora ben saldi. La giornalista vive a Roma da molti anni ma torna spesso nella sua Fiesole. Possiede infatti una azienda agricola insieme al fratello nella frazione fiesolana di Montebeni. Dove si svolgerà il matrimonio? Forse proprio qui, nella casa dei Buonamici.

Joshua Kalman è un medico israeliano. La loro lunga e solida relazione non è poi mai stata coronata dal matrimonio. "Ci abbiamo pensato spesso ma alla fine è come se non volessimo rompere un incatnesimo", ha detto la giornalista.

Ma quando si sposeranno Cesara Buonamici e Josua Kalman? Top secret al momento la data. Che si dovrebbe svolgere con rito civile. E a sposare la coppia potrebbe essere il sindaco di Fiesole Anna Ravoni.

E Fiesole resta una grande location per i matrimoni vip. Non solo di coppie italiane. Nel 2015 qui si è sposato il portiere dell'Inghilterra ed ex Torino Hart: scelse con la compagna Kimberley il Castello di Vincigliata.