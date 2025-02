Certi amori non finiscono, Kovalenko torna azzurro

EMPOLI – Venerdì prossimo è il 14 febbraio, giorno degli innamorati ma non solo. In questa data nel 1996 è infatti nato Viktor Kovalenko, pronto a festeggiare nuovamente il suo compleanno in maglia azzurra. L’Empoli sta chiudendo per riportare in Toscana il centrocampista offensivo ucraino, che poco più di un anno fa fu tra gli eroi che conquistarono la storica terza salvezza consecutiva in A.

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta ad agosto 2023, la scorsa estate l’Empoli non ha fatto valere il diritto di riscatto e così Kovalenko è tornato a Bergamo salvo poi rescindere il contratto entrando a far parte della lista degli svincolati, dove lo ha pescato il ds Roberto Gemmi, che proprio pochi giorni fa commentando il mercato di gennaio aveva lasciato capire che se c’era l’opportunità qualche operazione in tal senso poteva esser fatta.

Alla fine la scelta è caduta su un calciatore che conosce già l’ambiente, ha una discreta esperienza in Serie A (62 presenze con 3 gol e 6 assist tra Atalanta, Spezia ed Empoli) ed ancor di più a livello internazionale dove con lo Shakhtar Donetsk ha disputato 24 gare di Champions, oltre a 33 ‘gettoni’ con la Nazionale Ucraina. Dotato di un grande temperamento e di buona tecnica, fa dell’aggressività e della capacità di inserimento le proprie armi migliori e potrà essere utile a D’Aversa sia come mezzala in un centrocampo a cinque che come trequartista nei due dietro alla punta. A Empoli è ricordato soprattutto per la perla che permise alla squadra di Andreazzoli di espugnare il Maradona di Napoli, ma ha segnato anche nella successiva gara interna col Sassuolo (il momentaneo 3-3) e fornito l’assist a Cancellieri per il definitivo 1-1 di Marassi contro il Genoa.

Se non ci saranno intoppi, quindi, Kovalenko si allenerà con la squadra a partire dalla ripresa di domani per essere poi già a disposizione nella trasferta di domenica prossima a Udine. Un rinforzo in più per D’Aversa, anche se inizialmente è normale che debba ritrovare la miglior condizione.

Si.Ci.