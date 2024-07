Cerbaia, 5 nuovi arrivi: "Obiettivo salvezza"

È ancora ben scolpita nella mente l’ultima vittoria del Cerbaia a Gambassi nel girone C di Prima categoria. È stato uno dei tanti successi che ha permesso alla società, squadra e tifosi di conquistare il posto in Promozione. Un sogno diventato realtà al termine di un campionato bello e affascinante, grazie a un progetto partito diversi anni prima, nel quale la società del presidente Luca Presciutti ha sempre creduto. Dopo 60 anni il Cerbaia può essere orgoglioso di partecipare al suo primo campionato di Promozione. Che Cerbaia vedremo ai nastri di partenza? "Conservando quasi all’80% del gruppo storico che ci ha portato in Promozione – spiega il direttore sportivo, Maurizio Maestrelli, uno degli artefici del progetto iniziato 4 anni prima dalla Seconda categoria – abbiamo inserito cinque nuovi giocatori. Siamo sicuri di aver allestito un gruppo importante che dal 17 agosto (raduno a Cerbaia al comunale Due Pini) sarà guidato sempre dall’allenatore Francesco Sacconi". Chi sono i nuovi? "I due portieri, Cecchi e Testaguzza; il centrocampista Diegoli e gli attaccanti Ponziani e Mazzoni". Obiettivo d’obbligo sarà la salvezza? "Direi proprio di sì. Il Cerbaia ha conquistato la Promozione con tanti sacrifici e ci vuole restare a tutti i costi. Siamo fiduciosi".

La rosa Cerbaia 2024-25. Portieri: Cecchi (2005), Testaguzza (2006). Difensori: Francesco Lotti, Jacopo Marchetti, Samuel Marino, Alessandro e Simone Vignozzi, Jacopo Orsolini, Leonardo Mannelli, Luca Fontanelli. Centrocampisti: Niccolò Petrozza, Federico Lotti, Abram Zauani, Cristian Marino, Manuel Cei, Giuliano Diegoli, Leonardo Pecci. Attaccanti: Giulio Ponziani, Andrea Maio, Claudio Enache, Leonardo Mazzoni, Andrea Cecchi, Lorenzo Calvetti. Vice presidente: Andrea Presciutti. Direttore generale Silvio Cei, direttore sportivo Maurizio Maestrelli, team manager Renato Campinoti. Prep. atletica Alessia Mancini, prep. portieri Gabrio Nencioni; dirigenti accompagnatori: Marchi, Delle Donne, Vignoli.

Giovanni Puleri