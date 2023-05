Firenze, nuova vita per il Lebowski: nasce un grande centro sportivo

Firenze, 27 maggio 2023 – Finalmente il Centro Storico Lebowski avrà una casa tua sua, un vero e proprio centro sportivo capace di riunire tutti gli atleti e le atlete grigionere.

Ad annunciarlo è stato l’assessore dello sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, insieme a Marco Ceccantini, presidente Uisp Firenze, la presidente del Centro Storico Lebowski Ilaria Orlando e il direttore generale Lorenzo Giudici.

Sarà il centro sportivo La Trave ad accogliere il Lebowski, pronto ad abbracciare tutte le squadre.

«Siamo felici di unire due realtà come la Uisp e il Lebowski – dice Guccione -, con una collaborazione molto forte. Dalla prossima stagione andranno tutte le squadre ad allenarsi lì, dando vita ad un luogo che unisce il quartiere 1 il quartiere 5, alle porte del parco delle Cascine. C’è stato un bando di Fondazione Cr, che è stato vinto, per la riqualificazione di tutta l’area, che permetterà anche di dare nuova vita agli impianti e ampliare i campi con delle tribune, che possano contenere anche i tifosi della squadra, che sappiamo essere una parte molto importante. L’amministrazione interverrà con aiuti e riqualificazione energetica e strutturale già da questa estate, in modo che presto anche la prima squadra possa giocare La Trave».

Per la prossima stagione, che prende il via da settembre, il Lebowski infatti tornerà a Firenze, giocando però le partite in casa nel campo dell’Isolotto, allenandosi alla Trave.

«Abbiamo avuto una lunga collaborazione con la Fiorentina, interrotta da quando è arrivato Commisso – aggiunge Marco Ceccantini, presidente Uisp -. Siamo felici di unirci ad una realtà che vive lo sport e il calcio allo stesso modo di Uisp. Uno sport che è fatto di integrazione, come testimonia anche il fatto che abbiamo deciso di iniziare alla Trave un percorso con due ragazzi extracomunitari che verranno a fare uno stage, per poi in futuro diventare i custodi del centro sportivo. Abbiamo l’opportunità di far diventare la Trave un punto di riferimento per tutta Firenze nord, un progetto importante per tutta la città».

«Una collaborazione epocale per noi – conclude Ilaria Orlando, presidente del Centro Storico Lebowski -, dopo 13 anni di nomadismo tra campi di tutta la provincia. Un ritorno nel comune di Firenze che per noi è casa, che ci riempie di orgoglio e felicità. Siamo entusiasti e pieni di voglia per tutti i progetti che possiamo portare avanti, sapendo di poter contare su una realtà solida».