Centro gioco Pimpirulino. Si aprono le iscrizioni per tutti i bambini

Stanno per aprire le iscrizioni al Centro Gioco Pimpirulino, un servizio pensato per i bambini dai 12 ai 36 mesi e le loro famiglie. Si tratta di uno spazio accogliente, ormai ben conosciuto dalle famiglie imprunetine: qui i bambini, insieme ai loro adulti di riferimento, possono vivere pomeriggi di gioco e scoperta. L’obiettivo è favorire un graduale avvicinamento a un ambiente nuovo e stimolante, sostenendo esperienze di autonomia, socializzazione e crescita. Si tratta di un’occasione anche per gli adulti, che possono imparare diverse situazioni ludiche ed educative, confrontarsi con altri genitori e osservare stili di comunicazione e relazione. Ad accogliere le famiglie sono un’educatrice e un’operatrice specializzate nel settore della prima infanzia.

Le attività si svolgeranno nel nido d’infanzia Pepolino a Tavarnuzze dalle 17,15 alle 18,45 dal 17 febbraio al 3 giugno. I piccoli (e anche i grandi) saranno coinvolti in attività come manipolazione di impasti, travasi e costruzioni con materiali naturali, pittura creativa con alimenti naturali e esplorazioni tessili, letture animate, drammatizzazioni di storie, canti e filastrocche, giochi di scoperta all’interno e all’esterno. Le iscrizioni saranno aperte dal 13 al 31 gennaio per bambini nati tra il 1° gennaio 2022 e il 19 febbraio 2024 che non frequentano altri servizi educativi.

Manuela Plastina