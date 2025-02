Centro Famiglie. Le sedi sono due. Obiettivo: aiutare

A Firenze una nuova opportunità per le famiglie del territorio: è stato inaugurato il Centro Famiglie Firenze, frutto della collaborazione fra Comune di Firenze, Società della Salute di Firenze e Istituto degli Innocenti. Il Centro, la cui nascita è stata sostenuta anche dalla Regione Toscana nel quadro delle sperimentazioni che vedono protagonista il Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, nasce con l’obiettivo di mettere a sistema una serie di interventi per rispondere ai molteplici bisogni delle famiglie attraverso l’integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari. Il Centro è stato inaugurato all’Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata, alla presenza dell’assessora alle politiche sociali della Regione Toscana, Serena Spinelli, dell’assessore al welfare, accoglienza e integrazione del Comune di Firenze e presidente della Società della Salute di Firenze, Nicola Paulesu e della presidente dell’Istituto, Maria Grazia Giuffrida.

Il progetto di collaborazione con il Comune di Firenze prevede attualmente un centro famiglie articolato su due sedi, per il Comune in via Palazzuolo 12 e all’Istituto degli Innocenti, alle quali in futuro potranno aggiungersi ulteriori articolazioni nel territorio cittadino. Agli Innocenti le famiglie troveranno uno sportello informativo ad accesso libero, servizi di orientamento e consulenza, il servizio di mediazione familiare Bambini al centro e un nuovo spazio neutro per il servizio di incontri protetti. Nella sede del Comune di Firenze di via Palazzuolo 12 sono presenti, invece, altri servizi del Comune connessi alle funzioni di Centro per le famiglie tra cui il centro affidi, il centro adozioni, la mediazione familiare, i gruppi di parola genitori e figli, parte della coordinazione genitoriale, l’accoglienza di donne sole o con figli vittime di violenza.

Rossella Conte