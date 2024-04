Centro e rivoluzione della viabilità. La raccolta firme dei contrari

Fa discutere la rivoluzione della viabilità nel cuore di Impruneta, voluta dall’amministrazione per togliere le auto dalla centrale piazza Buondelmonti. Per realizzarla, son stati spostati i parcheggi lungo la principale e creato un senso unico circolare lungo le strade che costeggiano l’area. Alcuni cittadini ed ex consiglieri, sostenuti dal gruppo di opposizione Voltiamo Pagina, hanno avviato una raccolta firme popolare. Nella petizione chiedono che l’amministrazione ripensi alla nuova viabilità e apra un tavolo di confronto. "Senso unico e nuovi parcheggi – dicono i promotori – creano problemi al paese e al tessuto socio-economico. In campagna elettorale si parlava di "sperimentazione", ma è stata portata avanti senza partecipazione". Sabato ci sarà anche un gazebo di raccolta firme in piazza.

Manu.Pla.