Centri estivi nei musei: ultimi posti

Centri estivi sì, ma col naso all’insù, in alcuni dei musei più belli della città.

La proposta di Mus.e per i campi estivi nei musei fiorentini è stata accolta con incredibile successo. Tutti gli appuntamenti in calendario sono andati esauriti, con la sola eccezione di Mad Murate Art District dove, per la settimana dal 19 al 23 agosto, sono ancora disponibili gli ultimi posti.

Per soddisfare le tante richieste è stata aggiunta in calendario una nuova possibilità nella settimana dal 2 al 6 settembre con un centro estivo organizzato nel complesso di Santa Maria Novella.

Un’attenzione particolare è rivolta alla multidisciplinarietà. Il campus offre un programma di attività, itinerari, laboratori diffusi nel centro storico, bilanciando le esperienze dell’arte, della natura e del gioco, l’apprendimento della lingua inglese e per rafforzare il sentimento di rispetto del patrimonio comune e dello stare “bene” insieme.

La proposta è strutturata dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e si rivolge ai bambini dai 6 ai 11 anni, in piccoli gruppi.

Il costo è 140 euro (riduzione 10% soci Unicoop Firenze), pranzo escluso: ciascun partecipante porterà giornalmente con sé il proprio “packed-lunch”.

Prenotazione obbligatoria. [email protected], oppure 055-2768224.