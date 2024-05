Centri estivi, la mappa delle attività a Firenze. Dove sono e quali scegliere

Firenze, 20 maggio 2024 - La scuola sta per finire. E se i ragazzi esultano, per molte famiglie si pone il problema di come organizzare al meglio i lunghissimi tre mesi di vacanze estive dei pargoli. Come sempre, arrivano in soccorso i centri estivi. Si va da quelli comunali, più economici, alle molteplici proposte dei privati.

Intanto, Palazzo Vecchio organizza i centri estivi dal 17 giugno al 9 agosto nelle scuole dei vari quartieri con maggior disponibilità di spazi verdi. Il servizio, rivolto a bimbi e ragazzi dai 3 ai 14 anni, è organizzato su turni di due settimane ciascuno. La tariffa è modulata in base all’Isee e ci sono sconti dal secondo figlio in su. Al massimo, si pagano 190 euro a turno.

Piccoli Sinner crescono con Tennis Camp organizzato da Assi Giglio Rosso. Il centro estivo, per ragazzi tra i 6 e i 17 anni, si svolgerà nel verde della sede di viale Michelangelo 64. I ragazzi, in base al loro livello di preparazione in fatto di tennis, saranno seguiti da tecnici e istruttori federali. Ma certo non mancheranno attività ricreative. Pranzo alla Taverna degli Assi. Possibilità di frequentare per più di una settimana. Per saperne di più: [email protected]

Sport ancora al centro con i Multisport Uisp, da trent’anni una garanzia per le famiglie. Dalle Pavoniere alla Costolina, dal centro Gav nel quartiere 3 alla palestra Uisp di Scandicci. Previste varie attività ludico-sportive e laboratori espressivi. Le iscrizioni ai centri sono su base settimanale. Per informazioni: [email protected]

Per una full immersion nell’inglese, ecco che tornano i Summer camp di Canadian Island per i bambini dai 3 ai 12 anni. L’offerta è estremamente variegata e prevede anche piscina, musica, teatro, giochi di squadra e un tuffo nell’arte. I campus si svolgono in via dell’Erta Canina ed al Giardino di Laura, appena sotto la collina di Settignano. Per saperne di più: 375.8350695.

Ma non basta. Sempre Canadian Island organizza centri estivi aperti fino ai ragazzi di 17 anni. Si va dai junior camp in via delle Campora ai soggiorni settimanali offerti in Maremma, Mugello e Garfagnana. Info: [email protected]

Sul versante dell’inglese, tornano anche i centri estivi delle Labsitters, con insegnanti madrelingua, giochi all’aperto e laboratori (info: www.centriestiviperbambini.it)

Un centro estivo davvero particolare è quello circense organizzato da Circo libre in collaborazione con “Lumen” centro di sperimentazione culturale di Firenze. L’iniziativa è pensata per i bambini e ragazzi tra i 7 e i 12 anni, che si divertiranno tra arti circensi, sport, arte e natura. Spazio dunque alla giocoleria, tra palline, foulards e diablo, capovolte, ruote, equilibrismo sui trampoli, teatro comico e momenti di sano relax con fumetti e giochi da tavolo. E il venerdì pomeriggio si va in scena! Genitori, parenti e amici potranno applaudire i grandi piccoli circensi e stupirsi di quanto sono riusciti ad apprendere. La sede di Lumen si trova in via del Guarlone 25. Quattro le settimane disponibili. La quota settimanale? 160 euro, ma sono previsti una serie di sconti per soci e fratelli. Pranzo al sacco. Per saperne di più: [email protected]

Un’esperienza in barca a vela! L’associazione Il paracadute di Icaro organizza una settimana in mare per ragazzi tra i 10 e i 18 anni. Quando? Dal 28 luglio al 3 agosto. La partenza ed il ritorno sono previsti a San Vincenzo; l’area di navigazione sarà quella dell’arcipelago toscano e varierà in base alle condizioni metereologiche. “Attraverso delle brevi navigazioni in un mare spettacolare con delfini e pesci di ogni tipo, andremo insieme alla scoperta dell’ambiente marino e della vita a stretto contatto con esso: avvistamento dei cetacei, osservazione delle stelle, snorkeling, conoscenza e apprendimento delle basi di navigazione a vela”, si legge sul sito. Non solo. “L’esperienza sarà un’occasione di sperimentare la collaborazione, la socializzazione ed il gioco di squadra”. Tutti elementi che verranno rafforzati attraverso la scrittura condivisa del Diario di Bordo, per rendere indelebili le emozioni del viaggio, insieme alle foto scattate! 740 euro il costo. Tutte le informazioni sono su www.ilparacadutediicaro.com.

Sempre affascinante la proposta di Venti Lucenti con All’Opera… in campo!, per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni: un progetto della Fondazione CR Firenze, ideato e curato dal 2012 da Venti Lucenti e realizzato grazie alla collaborazione con la Fondazione del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e con il Comune di Firenze. Il percorso prevede una fase estiva, a giugno, durante la quale i ragazzi seguiranno un percorso di formazione scenica, corale e teatrale, all’interno del campo estivo al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. In autunno, poi, spazio alla messinscena di una riduzione di un’opera lirica facente parte della stagione lirica autunnale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze (titolo e date sono in via di definizione). Per info e iscrizioni: www.ventilucenti.it