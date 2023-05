Centri estivi, corsa a prenotare i posti: rimaste poche disponibilità

Gran successo per i centri estivi attivati a Reggello e rivolti a coloro che hanno frequentato la scuola primaria e media nel territorio comunale in questo anno scolastico. I posti disponibili per le due settimane che vanno dal 26 giugno al 7 luglio ospitati alla scuola Oriani del capoluogo sono andati esauriti a poche ore dall’apertura delle iscrizioni: è stata creata una lista di attesa in caso di eventuali disdette.

Ancora qualche posto a disposizione invece per il centro estivo dal 19 al 23 giugno alla primaria di Leccio. Sono organizzati insieme alla cooperativa LeGo officina sociale. Informazioni: [email protected] Esauriti anche i posti del centro estivo di Cascia: pure in questo caso è stata attivata una lista di attesa. C’è ancora qualche disponibilità invece per quello organizzato a Tosi nella sede della scuola dell’infanzia in tre settimane dal 10 al 28 luglio.

Posti disponibili anche a Rignano per il "Campo Solare" per ragazzi dai 3 ai 13 anni e per "Giocamondo" per la fascia 3-6 anni: sono organizzati dal Comune rignanese. A settembre, previste 2 settimane di centri estivi gratuiti ai giardini delle elementari del capoluogo per la fascia 7-13 anni. Il progetto rientra in "Spazi Infiniti" che sostiene attività ludiche e laboratori all’aperto per promuovere il contatto con la natura e l’educazione ambientale.