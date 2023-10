Centri estivi Calenzano: come richiedere i rimborsi

Potranno essere presentate fino al 31 ottobre le domande di rimborso per chi ha partecipato ai soggiorni estivi. Il contributo è destinato a ragazzi e ragazze, residenti a Calenzano, che abbiano frequentato il centro estivo fra il 12 giugno e l’8 settembre. Il beneficiario non è tenuto a produrre una documentazione di spesa ma si impegna a conservare la rendicontazione delle spese sostenute per i centri estivi. La richiesta può essere presentata attraverso lo sportello telematico del Comune di Calenzano accedendo tramite CNS del genitore o Spid. Info sulla rete civica comunale.