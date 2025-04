Cento nuovi vigili subito in strada: "Più controlli su notte e quartieri. E presto arriveremo a mille agenti"

Saranno impegnati nei servizi di prossimità i 100 agenti della Municipale entrati in servizio da qualche giorno e facilmente identificabili grazie alla loro pettorina gialla. In sei, invece, andranno a rimpolpare il nucleo PolCascine, che così arriva a 25 unità. Il comando di Porta al Prato, una volta ultimata la formazione, impiegherà i nuovi poliziotti nei cinque quartieri della città per iniziare a prendere confidenza con i cittadini e con i problemi e le criticità dei vari rioni. Ma non è escluso che in futuro i nuovi agenti possano essere utilizzati anche per rilanciare il ’vigile di quartiere’ o per rafforzare quelle pattuglie che di giorno e di notte sono impegnate sulle strade della città e nelle piazze della movida.

I 100 agenti si aggiungono agli altrettanti colleghi che sono entrati nel corpo a novembre e che sono stati protagonisti della cerimonia del giuramento del 20 gennaio scorso allo stadio Ridolfi. Il primo contingente (31 donne e 69 uomini) è già completamente operativo e impiegato in servizi di pattuglia nei reparti territoriali e nella sicurezza urbana. Oltre a rappresentare un importante iniezione di forze fresche, gli agenti sono stati impegnati anche in interventi in borghese sfruttando il fatto di essere ancora poco conosciuti e quindi non facilmente individuabili. Con questa nuova ’infornata’, in sei mesi l’amministrazione ha quindi aumentato del 20% le sue forze dell’ordine. I neo assunti sono suddivisi in 25 donne e 68 uomini, i più giovani sono nati nel 2004 e i più ‘anziani’ hanno 32 anni.

Oggi il corpo della municipale è composto da 875 agenti, "ma l’impegno dell’amministrazione non si ferma qui. Sono infatti previsti ulteriori concorsi con l’obiettivo di raggiungere quota 1.000 nel triennio", si ribadisce dal municipio. "Più agenti significano maggiori servizi a tutela della comunità. In questo modo possiamo dare realmente sostanza a quel concetto di prossimità a cui teniamo moltissimo: significa ascoltare i bisogni dei cittadini e andargli incontro". Interviene anche l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia municipale, Andrea Giorgio, che osserva: "In soli sei mesi di mandato abbiamo aumentato il contingente dei nostri agenti di 200 unità, una risposta concreta ai bisogni della città che rende reali le proposte e le promesse che avevano fatto" ai cittadini. I rinforzi, spiega, "saranno utilizzati fondamentalmente per aumentare la presenza della municipale nei quartieri, lavorare sulla polizia di prossimità e rafforzare la presenza notturna, anche perché tutti i nuovi assunti sono giovani e potranno essere maggiormente impiegati di notte".

L’amministrazione, quindi, "sta facendo la propria parte, impegnandosi ad aumentare i presidi territoriali". L’obiettivo, "in coordinamento con le altre istituzioni, sperando anche nell’arrivo di nuovi agenti da Roma, è di riuscire a dare le risposte che i cittadini ci chiedono".

Antonio Passanese