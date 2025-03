Cento giovani per ricordare. Giacomo Matteotti

Cento giovani per i 100 anni dall’omicidio di Giacomo Matteotti. A ricordare la figura del politico e giornalista antifascista, ucciso per mano di un gruppo di squadristi fascisti, il 10 giugno 1924, sono stati gli studenti della media ’Il Passignano’ di Barberino Tavarnelle con ’Io tiro dritto per la mia strada’, spettacolo aperto alla comunità. Si tratta di un reading teatrale andato in scena qualche giorno fa al Circolo La Rampa di Tavarnelle con la produzione di Arca Azzurra Formazione con il contributo del Comune di Barberino Tavarnelle. Lo spettacolo è nato da un testo curato da Lucia Socci e la messa in scena di Massimo Salvianti. Protagonisti ti gli alunni e le alunne delle classi terze A, B, C e D, supportati dalle docenti di Lettere della media. "L’obiettivo di questo lavoro – dichiara l’attore e regista Massimo Salvianti – è approfondire la figura di un grande padre della nostra democrazia. Con il coinvolgimento degli studenti abbiamo creato un testo che dà voce a decine di ragazzi e ragazze".