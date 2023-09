Centinaia di Alpini È raduno regionale

Saranno centinaia gli Alpini che parteciperanno al raduno regionale, e Borgo San Lorenzo è pronto ad accoglierli, fin da oggi. "Per noi – nota il sindaco Paolo Omoboni –,è un onore ospitare questo importante raduno. L’invito che faccio ai Borghigiani è di partecipare a questa festa e di accogliere le penne nere addobbando balconi e finestre con il tricolore". Oggi gli Alpini renderanno omaggio ai monumenti ai caduti in tutti i Comuni del Mugello. Sabato alle 15.30 la manifestazione entrerà nel vivo con l’accoglienza ufficiale nella Sala del Municipio, l’alzabandiera in piazza Dante e l’esibizione delle Fanfare Alpine di Orzano e di Montegrappa. Alle 21.30 i gruppi "Su insieme", "La Martinella", "Congedati dell’Orobica" e "Alpino del Mugello" si esibiranno al Cinema Don Bosco. Domenica alle 9 la sfilata partirà dal Foro Boario attraversando il paese, e poi sarà celebrata la Messa in pieve.