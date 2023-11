Centenario Don Milani. Iniziativa di beneficenza al teatro San Martino

Si intitola "Lorenzo Milani Gli anni del privilegio" ed è tratto dal libro omonimo del giornalista Fabrizio Borghini, scomparso recentemente, lo spettacolo che l’attore Alessandro Calonaci porterà in scena, domani alle 21,15, al Teatro San Martino. L’iniziativa è un’occasione per celebrare il centenario della nascita di Don Milani, oltre che per raccogliere fondi per i colpiti dall’alluvione. L’ingresso sarà a offerta libera ma il ricavato sarà destinato, tramite Caritas, a questo scopo. Per contribuire alla causa, fra l’altro, l’attore Alessandro Calonaci ha rinunciato ad ogni compenso per la serata e anche il teatro non tratterrà il rimborso spese di solito previsto. Info e prenotazioni al numero 3755184410. Saranno destinati alle famiglie colpite dall’alluvione anche i proventi del concerto, realizzato in collaborazione con il Lions Club di Sesto Fiorentino, in programma sabato 25 alle 21,15 nella Pieve di San Martino che vedrà protagonista la Corale Sesto In Canto: anche in questo caso le offerte saranno libere.