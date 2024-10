Censimento, le famiglie scelte sono 157

Sono 157 le famiglie scelte per rappresentare Fiesole nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024, che quest’anno coinvolge 2530 Comuni italiani. Gli interessati riceveranno una lettera nominativa con le proprie credenziali di accesso per procedere in autonomia alla compilazione del questionario. La procedura si effettua esclusivamente on-line, al link https://raccoltadati.istat.it/questionario/ . Le risposte devono essere inviate entro il 12 novembre. Si ricorda che la partecipazione ai censimenti è un obbligo di legge. Chi avesse difficoltà può chiedere assistenza contattando il numero 055-5961224 ( il martedì e il venerdì dalle 10.30 alle 12.30) del CCR-Centro di Rilevazione presso la sede comunale di Piazza Mino.

Dal 12 novembre al 9 dicembre si potranno avere concordare anche interviste telefoniche oppure in presenza, sia nel Centro del Comune di Fiesole sia al proprio domicilio. Le rilevatrici e i rilevatori comunali saranno munite di tesserino di identificazione con fotografia e logo ISTAT. Per ulteriori informazioni numero verde Istat attivo allo 800 188 802, tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle ore 21.

D.G.