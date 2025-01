Ceneri dei defunti a Poggio Valicaia: "Sì all’apertura l’1 e il 2 novembre"

Poggio Valicaia, il comune indica nel bando l’obbligo di apertura per le celebrazioni dei defunti. Qualche mese fa il caso era stato segnalato dalla consigliera di FdI, Dipalo (in foto) che si era trovata davanti al cancello sbarrato l1 e il 2 novembre, volendo andare sul luogo della dispersione delle ceneri interno al parco per ricordare i propri cari scomparsi. Insieme a lei anche diversi altri parenti che si sono trovati nell’impossibilità di lasciare un fiore, o restare qualche minuto in raccoglimento nel parco che ospita le ceneri dei propri cari. Dopo la polemica, nel bando per la nuova gestione del parco, il comune ha precisato che l’area deve restare aperta l’1 e 2 novembre; in più per la celebrazione della cerimonia di dispersione, si legge nel documento, "dovrà essere prevista l’apertura di almeno una domenica al mese durante il periodo di chiusura del Parco-Museo (3 Novembre- 20 Marzo) da concordare con l’amministrazione comunale, al fine di consentire l’accesso all’area di dispersione ceneri". Soddisfatta la consigliera Dipalo, che stamani in consiglio discuterà l’atto presentato a novembre : "Esprimo la mia piena soddisfazione per la decisione dell’amministrazione comunale di tenere aperto il parco destinato alla dispersione delle ceneri in occasione delle Solennità di Ognissanti e dei Defunti – ha detto - questa scelta risponde a una sentita esigenza dei cittadini, che desiderano onorare i propri cari in un luogo dedicato e significativo. Sono felice che l’amministrazione abbia accolto questa proposta. Questo dimostra che, anche dall’opposizione, è possibile contribuire al bene comune".