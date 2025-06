Cena di beneficenza per costruire una mensa in Perù

Oltre cento persone si sono riunite alle Serre Torrigiani per partecipare alla cena di beneficenza per l’asilo Bella Esperanza in Perù organizzata su iniziativa di tre ragazzi di 17 anni: Jago Favaccio, Pietro Becherucci e Ignazio Laricchia Robbio. L’obiettivo era raccogliere fondi per costruire una mensa scolastica nell’asilo del villaggio Bella Esperanza, nel distretto rurale di Pativilca. Una zona in cui molti bambini, spesso provenienti da famiglie in difficoltà economica, trascorrono la giornata scolastica dalle 8 alle 17 senza un pasto garantito, poiché l’asilo non dispone né di una mensa né di una cucina adeguata.

La serata (foto) si è svolta in un’atmosfera conviviale e toccante, con un buffet peruviano curato dallo chef Pablo Gugic, che ha proposto un viaggio nei sapori della tradizione peruviana.

Durante la serata sono state mostrate foto per illustrare la realtà dell’asilo: aule precarie, servizi igienici essenziali e recinzioni danneggiate. Un contesto fragile, ma animato dal sorriso e dalla voglia di crescere di cinquanta bambini dai 3 ai 5 anni.

A colpire tutti i presenti è stato soprattutto il fatto che l’intera iniziativa sia stata ideata, organizzata e promossa da tre ragazzi, che con impegno e senso civico hanno saputo coinvolgere amici, famiglie e adulti in un progetto concreto e necessario.

L’evento ha avuto un grande successo di partecipazione e ha permesso di raccogliere una somma significativa che sarà interamente destinata alla costruzione della mensa. Quella alle Serre Torrigiani non è stata solo una cena, ma la dimostrazione concreta che anche i più giovani, con passione e determinazione, possono fare la differenza.