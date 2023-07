Le rubano cellulare da 1.500 euro. Lo ritrova grazie alla geolocalizzazione

Firenze, 8 luglio 2023 – Il sistema di geolocalizzazione ha permesso di ritrovare la notte scorsa un telefono rubato. Il valore del cellulare ammonta a 1.500 euro e il ritrovamento è avvenuto in pieno centro a Firenze nelle mani di un 36enne tunisino senza fissa dimora. Una volta attivato il dispositivo gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato il telefono in mano all’uomo che è stato denunciato per ricettazione. L’apparecchio è poi stato restituito alla legittima proprietaria.