Cellai chiede chiarezza: "Il consolidamento delle quote serve per la privatizzazione?"

Il vicecapogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai chiede chiarezza sulla questione Firenze Parcheggi. Infattti Toscana Aeroporti è uscita dal gruppo: la società che gestisce gli scali di Peretola e Pisa ha deciso di cedere agli austriaci di Parcheggi Italia la sua quota nella municipalizzata, pari all’8,1%. E così parcheggi Italia,che già deteneva il 36% di Firenze Parcheggi a questo punto sale al 46,1% mentre Palazzo Vecchio continuerà a detenere il 50,5% e Ataf – di proprietà del Comune – resta al 5%. "A gennaio Bettarini diceva che su Firenze Parcheggi c’erano alcune questioni da definire, a cominciare dalla retrocessione del diritto di superficie sul lotto zero concesso a Fi Parcheggi – dice Cellai (foto) – È stato riacquisito o no dal Comune ? Allora Bettarini diceva che a breve si sarebbe valutata l’eventuale cessione delle quote del Comune". Il vicecapogruppo si chiede anche come vada letto Il consolidamento delle quote di Parcheggi Italia: "Come un semplice rafforzamento in Firenze Parcheggi del socio privato o come il primo passo verso una cessione di quote pubbliche e quindi verso una maggioranza privata magari da rimandare al post elezioni se il Pd, per evitare in campagna elettorale l’ennesima guerra interna stile aeroporto tra le mille anime della possibile coalizione del PD": si interroga.