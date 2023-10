Celebrazione del Centenario di Italo Calvino, "Calvino e la Luna" a Firenze

Nel centenario della nascita, una rivisitazione in chiave musicale della molteplice opera di Italo Calvino. "Calvino e la luna" è lo spettacolo che il festival "Suoni Riflessi" presenterà domenica alla Sala Vanni (ore 18).

In programma musiche di Debussy, Sciarrino, Schumann, Schoenberg, Maderna e Shostakovich e testi dello scrittore scelti e letti dagli allievi del laboratorio teatrale “Cantiere Artemide” del Gobetti-Volta, nell’ambito del progetto di coinvolgimento degli studenti intrapreso dal festival. Lo spettacolo sarà preceduto, domani alle 18 sempre alla Sala Vanni, da un incontro con gli artisti condotto da Mario Ancillotti, direttore artistico del festival. Presenti studenti e professori deò Gobetti-Volta, per spiegare come è Nato il progetto.