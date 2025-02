Celebrato mezzo secolo sui pattini

Festa di gala per la società GS Pattinaggio Calenzano, affiliata Uisp, che nel Palasport di via di Prato, dove opera quotidianamente, ha festeggiato i 50 anni con uno spettacolo aperto a tutti. Il compleanno, in realtà - come ha sottolineato anche Gabriella Bruschi, presidente di Uisp Firenze – sarebbe caduto alla fine del 2024 ma i festeggiamenti erano stati rimandati per la tragedia dell’esplosione del deposito Eni. Dopo lo spettacolo c’è stato il saluto delle autorità, tra cui il sindaco Giuseppe Carovani, l’assessore allo sport Marco Bonaiuti, Fausto Merlotti in rappresentanza della Regione. Per Uisp Firenze presente anche la consigliera Mara Francato e il responsabile regionale del settore pattinaggio Stefano Ceccarelli. Bruschi ha consegnato una targa ricordo alla presidentessa della società e dopo lo spettacolo sono stati premiati gli atleti che si sono distinti nella stagione appena trascorsa.