Cecchi insacca nel finale. Ossigeno per il San Donato

San Donato Tavarnelle

1

Terranuova Traiana

0

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-3) Leoni; Croce, Cellai, Gistri; Pecchia, Borgarello, Falconi (77’ Cecchi), Carcani (84’ Dema); Seghi (57’ Senesi), Manfredi (62’ Gubellini), Purro (72’ Menga). all. Bonucelli

TERRANUOVA TRAIANA (4-3-2-1) Timperanza; Cappelli, Saitta, Bega, Senzamici; Marini, Massai, Mannella; Tassi (86’ Castaldo), Sacconi; Iaiunese. all. Becattini

Arbitro: Jusufoski di Mestre (Liotta e Cavallaro)

Marcatori: 85’ Cecchi

Note: Ammoniti: Cappelli, Gubellini. Saitta, Senzamici. Angoli: 3-2

TARVARNELLE – Se l’aggiudicata il San Donato Tavarnelle la boccata d’ossigeno. Nello scontro salvezza contro il Terranuova Traiana, i chiantigiani vincono e si sono portano un passo fuori dalla zona a rischio, a 31 punti. La gara al Pianigiani, iniziata con un mazzo di fiori portato sotto un striscione che ricordava Elia il giocatore 14enne prematuramente scomparso, è stata una delle tante partite dove il San Donato ha mostrato tutti i limiti in attacco, talvolta ha ballato a centrocampo, ma con una grande difesa. Non sempre non prendere gol è equivalso a vincere. Ma ieri è andata diversamente. Il San Donato c’è e i primi minuti sono vibranti.

Al 2’ Manfredi va giù in area, al 7’ Purro calcia alto di un soffio, al 10’ una ciabattata di Mannella viene parata da Leoni. Al 15’ il San Donato e corre un grosso pericolo: angolo di Marini che calcia in porta, respinge Leoni. I chiantigiani mostrano una lieve supremazia ma si espongono al contropiede. Si va così fino alla ripresa quando le squadre rientrano un po’ più scariche. Al 62’ un tiro di Borgarello sibila a pochi centimetri dal palo sinistro. Al 75’ Marini va in contropiede, para Leoni. Si arriva all’85’ quando Senesi pennella una punizione dalla sinistra sul secondo palo, stacca di testa Cecchi e insacca a mezza altezza.

Andrea Settefonti