“C’è una donna che urla”. I carabinieri arrivano e scoprono quasi quattro etti di cocaina

Firenze, 10 settembre 2023 – La segnalazione ai carabinieri è arrivata nel tardo pomeriggio di sabato ai carabinieri: una pattuglia del Nucleo Radiomobile è intervenuta in Oltrarno perché una giovane era stata sentita gridare. All’arrivo dei militari la donna ha detto che era stato solo un malore passeggero, mentre era in compagnia del fidanzato, un ragazzo tunisino.

Alcuni testimoni hanno però richiamato l’attenzione dei carabinieri riferendo che il giovane aveva gettato sul balcone sottostante un pacchetto di sigarette che conteneva otto dosi di cocaina per un peso di 25 grammi. E’ scattata così la perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare altri 350 grammi di cocaina in tre pezzi, due involucri con circa 10 grammi di hashish, materiale per taglio e confezionamento della droga.

Il 31enne, con precedenti specifici, è stato arrestato e portato in carcere a Sollicciano.