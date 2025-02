’C’è Musica & Musica’. Lorenzo Baglioni racconta Rossini

Continuano gli appuntamenti per le famiglie al Teatro del Maggio. Oggi pomeriggio alle 16 Lorenzo Baglioni racconta Gioachino Rossini nella rassegna ‘C’è musica & musica 2.0’ dedicata anche ai più piccoli. Tra ‘Il signor Bruschino’ e ‘Guillaume Tell’, passando per la sinfonia ‘Elisabetta regina d’Inghilterra’ e ‘Largo al Factotum’ del ‘Barbiere di Siviglia’, c’è tanta musica della lirica dell’Ottocento italiano da scoprire. A suonare ci sarà l’Orchestra del Maggio musicale fiorentino e a dirigere ecco Luca Ballabio, che di Rossini è esperto. Ad accompagnarli nel canto ci sarà il baritono Hae Kang. Ma non finisce qui, perché allieteranno le orecchie di grandi e piccini anche ‘L’Air de Danse n.2’ da ‘L’assedio di Corinto’ e ‘Danza n.1’ da ‘Moïse et Pharaon’, che fu rappresentata per la prima volta all’Opera di Parigi nel 1827. I biglietti si possono acquistare sul sito o alla biglietteria del teatro. Nel costo è inclusa anche la merenda da consumare presso la caffetteria interna (apertura alle 14,30).