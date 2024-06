C’è Giannone, il curioso incallito di “DivulgaMente“

E’ un curioso incallito. Lo è da quando gattonava. Andrea Giannone non solo è curioso, ma è un curioso che ama condividere ciò che impara. Da qui nasce il suo “DivulgaMente”, un canale social che vuole stimolare l’interesse su un argomento rendendolo fruibile "anche a chi non se ne intende". "Meglio curiosi che intelligenti", è il suo motto. "L’intelligenza in sé non ha nulla di speciale - afferma Giannone -, ogni persona la possiede a modo suo. Altro non è che il complesso di facoltà che ci consente di comprendere i fatti. Ciò che invece fa la differenza, rendendo scienziati e artisti così speciali, è il desiderio di conoscere. Ma questo richiede fatica. "È come se il cervello cercasse di rinchiudere la curiosità in un angolo buio per potersi così concentrare sul suo passatempo preferito: fare quello che ha sempre fatto. Per esempio stare a poltrire sul divano. Insomma la curiosità va allenata". Iniziamo: sapete cos’è l’effetto Droste e come si crea? Bene, se siete curiosi non resta che seguire i canali social Giannone. E ricordatevi: i curiosi salveranno il mondo.

Serena Valecchi