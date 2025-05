C’è chi resiste nonostante la crisi. Traguardo storico per due attività

Il fenomeno tocca anche Pontassieve. Quello relativo alle chiusure e agli abbandoni delle attività commerciali, pur non vedendo certo la Valdisieve al centro della questione, registra anche da queste parti qualche caso. Motivo per il quale il raggiungimento del cinquantesimo anno di attività rappresenta un vero e proprio evento per l’intera comunità. Quando, poi, il prestigioso traguardo è toccato da due attività, ecco che la notizia raddoppia. Nel quartiere I Villini Alice Ceni di Ottica Piero e Camilla Vitali di Macelleria Luigi hanno, infatti, festeggiato cinquant’anni di attività. Il sindaco di Pontassieve Carlo Boni e alcuni componenti della giunta comunale hanno consegnato alle due titolari, e ai loro collaboratori, le rispettive targhe da parte dell’amministrazione, ottenendo così l’ambito titolo di esercizio storico. Cinquanta anni di passione, dedizione e professionalità per queste due ragazze accomunate, oltreché dal quartiere in cui operano e dalla loro giovane età, anche nel fatto di avere ereditato il mestiere dai padri, dei quali è stata fatta memoria durante le consegne dei riconoscimenti. La seconda generazione di lavoro ha saputo aggiungere nel proprio impegno anche un sano spirito d’innovazione che, insieme all’umanità, ha reso i due negozi - da oggi storici - vero e proprio punto di riferimento per i cittadini. Oltre che per i rispettivi settori di competenza.

Leonardo Bartoletti