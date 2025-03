"C’è bisogno di tramvia. Ma anche di incentivi"

Da sempre la Piana è uno dei cuori pulsanti dell’economia toscana e continua a mantenere questo ruolo anche se la crisi, in particolare in alcuni comparti, si fa sentire. Così come si fanno sentire i problemi legati alle infrastrutture che non ci sono o che non sono efficienti. Ne parliamo con Alice Piazzesi di Mokalux, azienda che opera nella torrefazione con sede a Calenzano e con un punto vendita, aperto a Sesto Fiorentino.

Quali sono le maggiori difficoltà in termini di infrastrutture che affrontate ogni giorno?"Sicuramente quelle legate ai trasporti, la zona di Calenzano, ad esempio, è molto carente da questo punto di vista in particolare riguardo ai trasporti ferroviari. Questo rappresenta una difficoltà sia per i dipendenti sia per i clienti che devono raggiungere le aziende. Dovrebbero esserci una particolare attenzione anche per i collegamenti con Firenze: il fatto di non poter avere a disposizione la tramvia è un handicap. A Sesto è previsto che arrivi ma i tempi sono lunghissimi. E poi attenzione alle strade e alla viabilità, spesso le condizioni sono davvero brutte, si tratta di zone industriali ma occorre tutelare chi deve andare a lavorare quotidianamente."

Cosa chiedete alle amministrazioni comunali?"Chiediamo più attenzione, alle infrastrutture ma non solo. Occorrerebbero sostegni concreti e incentivi per cercare di venire incontro alle aziende in particolare in questo momento non facile."

Aeroporto: da tempo si discute del progetto di ampliamento. Cosa ne pensa?"Io sono a favore del progetto che riguarda il nuovo aeroporto. Penso che potrebbe sicuramente aiutare le aziende anche in termini di una migliore possibilità di arrivo per i clienti, ma non solo. Sono convinta infatti che potrebbe portare molti posti ed occasioni di lavoro e questo per me è del tutto positivo."

Sandra Nistri