Cattedrale Immagine. Ecco ’Inside Klimt’

A otto anni dal grandissimo successo di Klimt Experience, la Cattedrale dell’Immagine (piazza Santo Stefano) riporta a Firenze una mostra immersiva dedicata al padre fondatore della Secessione Viennese. ‘Inside Klimt’ debutta oggi in versione completamente rinnovata: fino al 2 marzo 2025 i visitatori potranno immergersi nelle magnifiche architetture romaniche della chiesa di Santo Stefano illuminate dai colori delle opere di Gustav Klimt riprodotte in formato digitale attraverso le tecnologie più all’avanguardia. Ad inaugurare la mostra immersiva, stasera (ore 21) l’esclusivo concerto-evento con un quartetto d’archi che eseguirà dal vivo una selezione di brani classici da Beethoven a Strauss e Mahler. Info e prenotazioni via mail a [email protected] o telefonando allo 055217418.