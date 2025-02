Caterina Medici ’Strega famosa’ grazie agli ’Amici’

"La storia di Caterina Medici è ricca di spunti storici, umani e psicologici: così è nato il nostro desiderio di raccontarla con la musica". Domenica alle 19 va in scena al Teatro Niccolini ’Musica &… Impurissima foemina - Storia di Caterina Medici abbruciata viva in Milano come strega famosa’, un affresco sonoro che propone intensi protagonisti agli Amici della Musica di Firenze sette musicisti performer. Lo spettacolo vede alla ribalta Ars Ludi alle percussioni e all’azione scenica, Faraualla alle voci e all’azione scenica, che in questa piece fondono le originali sonorità del loro repertorio per narrare una storia di grande forza emotiva e di straordinaria attualità, quella di Caterina Medici da Broni, una delle ultime streghe mandate dall’Inquisizione al rogo. Il weekend degli Amici inizia comunque sabato con un altro concerto da non perdere: alle 16 al Teatro della Pergola con il ritorno sul palco fiorentino di uno dei più grandi violinisti del nostro tempo, Frank Peter Zimmermann, che assieme a Dmytro Choni al pianoforte, eseguirà un programma con musiche di Brahms, Szymanowski, Schubert, Bartók.

G.Ball.