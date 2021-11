Reggello (Firenze), 11 novembre 2021 - Lo stanziamento di 45mila euro del Fai (Fondo per l'ambiente italiano) ha destinato al restauro del Castello di Sammezzano a Reggello, il più importante esempio di architettura orientalista in Italia. Tuttavia i fondi restano 'congelati' a causa, spiega lo stesso Fai, della situazione proprietaria.

"A fine 2019 - si legge in un comunicato del Fondo Ambiente Italiano - il bene è tornato di proprietà della Sammezzano Castle Srl, uscita da una procedura di fallimento, società di cui non sono però noti i programmi a lungo termine e in particolare l'intenzione di mantenere o meno una fruizione pubblica, anche parziale, dell'edificio. Tale situazione, si spiega, non consente l'erogazione dei finanziamenti".

I 45mila euro fanno parte di una lista di somme stanziate dal Fai nell'ambito della decima edizione del censimento 'I Luoghi del Cuorè dedicata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Sempre in Toscana il Fondo ha previsto oltre 8.000 euro per un progetto di valorizzazione a favore della chiesa e museo di San Cassiano di Controne di Bagni di Lucca (Lucca) dove sarà realizzata un'installazione multimediale con un video-documentario che indagherà il metodo di lavoro e la produzione dello scultore quattrocentesco Jacopo della Quercia a cui è attribuita l'opera del San Martino a cavallo conservato nel museo. Lanciata a maggio 2020, ricorda la nota del Fai, l'iniziativa ha raccolto oltre 2,3 milioni di voti dei cittadini che hanno indicato i loro luoghi del cuore da restaurare. Con i 370 mila euro messi a disposizione dal Fai e e Intesa Sanpaolo saranno finanziati 20 progetti in 13 regioni.