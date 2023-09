Cassonetti spostati Anziani sul piede di guerra

Cassonetti spostati: residenti sul piede di guerra. I cassonetti in via Lungo l’Affrico davanti ai civici 7478 sono spariti da un mese e mezzo e i residenti più anziani sono costretti a fare un lungo percorso a piedi per buttare la spazzatura. Luciana Buccioni e suo marito, 77 e 84 anni, abitano nell’isolato tra viale D’Annunzio e via Lungo L’Affrico e dal 1° agosto stanno lottando con la burocrazia per veder tornare i bidoni. Invano, tanto che si sono rivolti al difensore civico. "I cassonetti sono stati tolti (escluso la campana di vetro) almeno dal 24 luglio, forse prima, ce ne siamo accorti tornando dalle ferie; a oggi non sono stati rimessi – spiega l’anziana – Il 1° agosto ho inviato mail all’Urp del Quartiere 2 e per conoscenza ad Alia. Nel frattempo ho telefonato, almeno una decina di volte, al call center Alia. Hanno messo in moto la pratica ma niente è cambiato. Il 21 agosto ho informato anche lo 055055. È importante e necessario che vengano rimessi, al più presto, perché noi anziani non possiamo portare la nettezza, attraversando via D’Annunzio per arrivare a quei cassonetti nuovi posti lato banca, o percorrere circa duecento metri per arrivare all’angolo di via Poma". "Arrivare alle strisce sono un centinaio di metri, attraversare lì è pericoloso per un anziano, quasi impossibile – continua Luciana – Le macchine corrono, in passato ci sono stati anche morti. Costringerci ad attraversare questa strada con i pesi della spazzatura in mano è un atto di inciviltà, soprattutto con quello che paghiamo di tasse. Per questo stamani ho scritto al difensore civico".

Alia precisa che "via Lungo L’Affrico e più in generale l’intera zona di Coverciano, sono attualmente coinvolte dal progetto Firenze Città Circolare e dalla conseguente trasformazione, che prevede l’installazione di nuovi contenitori digitali per la raccolta differenziata con apertura tramite chiavetta elettronica eo applicazione smartphone. La stessa via Lungo l’Affrico sarà interessata prossimamente da lavori di riqualificazione, che nella fase attuale hanno imposto, per non intralciare i cantieri, di prevedere un numero limitato, e peraltro provvisorio, di postazioni per la raccolta differenziata. La disposizione definitiva dei contenitori, che potrà essere diversa dalla disposizione provvisoria attuale, verrà decisa al termine dei lavori di riqualificazione e terrà conto delle criticità che eventualmente emergeranno nella zona".

Carlo Casini