Cassazione, la proposta del Csm Margherita Cassano primo presidente

Margherita Cassano è l’unica candidata a primo presidente della Corte di Cassazione. La proposta, secondo quanto si apprende, è stata avanzata all’unanimità dalla Quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, in vista del prossimo pensionamento del primo presidente Pietro Curzio. Ora, la parola passa al plenum del Csm, cui compete la designazione, che si riunirà il prossimo 1 marzo. Margherita Cassano (nella foto) dal luglio di tre anni fa è presidente aggiunto della Corte di Cassazione ed è stata la prima donna ad accedere ai vertici della Suprema Corte.

Fiorentina di origine lucana, 67 anni, è in magistratura dal 1980. Ha iniziato alla procura della Repubblica di Firenze, dove si è occupata anche di questioni relative alle tossicodipendenze e al traffico di droga, temi che ha continuato a seguire in tutta la sua carriera. A Firenze lavorò con assiduità col procuratore Piero Luigi Vigna. Dal 1982 è stata componente del gruppo specializzato nelle indagini in materia di stupefacenti e di criminalità organizzata. Dal 1991 al 1998 è stata assegnata della Direzione distrettuale antimafia di Firenze. Esponente di Magistratura Indipendente è stata consigliere del Consiglio superiore della magistratura dal 1998 per quattro anni. Poi dal 2003 è stata in Corte di Cassazione anche in veste di presidente della prima sezione penale dove si è occupata di reati di omicidio e violenze. Dal 2016 ha presieduto la Corte d’appello di Firenze dove è rimasta circa quattro anni.

"Ci sono passaggi che segnano in positivo il cambiamento e la crescita culturale e sociale di un Paese. La scelta unanime della Commissione incarichi direttivi del Csm di designare Margherita Cassano come presidente della Corte di Cassazione è uno di questi". Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, saluta così la storica decisione del Csm.

"Congratulazioni a Margherita Cassano, fiorentina e prima presidente donna della Corte di Cassazione. Non era mai accaduto nella storia della magistratura italiana. Un orgoglio per la nostra città. Buon lavoro!": il saluto su Twitter del sindaco Dario Nardella. "Sarà una guida di grande equilibrio e di altissimo profilo e sono davvero contento che con questa scelta cada un altro pezzo del tetto di cristallo nel nostro Paese": la valutazione del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo.