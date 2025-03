Caso Forteto, le ’ombre’ di Fiesoli. Saranno ascoltati moglie e figli: "Troppi ritardi dei governi passati"

Dopo Rodolfo Fiesoli, la prossima settimana saranno ascoltati la moglie e i figli del ’profeta’. Tira dritto la commissione parlamentare sul caso Forteto, che approfondisce sia i rapporti tra la comunità del Mugello dove venivano compiuti abusi su minori, e il mondo politico e giudiziario, ma anche gli aspetti economici legati alla società. L’obiettivo è raccogliere quante più informazioni possibili su Fiesoli, sulla sua vita all’interno delle mura domestiche e sui rapporti con la famiglia. E soprattutto con i due figli maschi.

Dopo i tanti "no". Diversi "non ricordo". Un paio di silenzi, quasi provvidenziali. E nessun passo indietro o pentimento da parte del fondatore della comunità – condannato a 14 anni e 10 mesi di carcere –, i membri della commissione partiranno i prossimi giorni in ’missione’ per Borgo San Lorenzo. La coniuge e i due figli del ’profeta’, in libera audizione (ovvero senza obblighi di partecipazione), saranno ascoltati nella caserma della Guardia di Finanza.

Ricostruzione dei fatti e nuovi spunti. Si scava nel passato dell’uomo, cercando anche di far luce sui possibili collegamenti con il mondo politico e della magistratura. Partendo da quanto raccontato da ex amministratori locali ed ex componenti della cooperativa Forteto, le cui testimonianza sono già state raccolte nelle scorse settimane e inserite nel fascicolo.

"L’audizione di Rodolfo Fiesoli è un passaggio molto importante per la nostra Commissione – spiega Francesco Michelotti, deputato e presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare –, purtroppo la politica e i governi che ci hanno preceduto hanno colpevolmente tardato nel chiamare di fronte alle proprie colpe i principali responsabili di questa vicenda: appena siamo arrivati noi lo abbiamo fatto senza esitazioni".

In programma ci sono nuove ’sedute’ con "tutti i personaggi che riteniamo possano essere utili per ricostruire il quadro intorno al quale il Forteto ha incredibilmente potuto godere di decenni di credito", conclude Michelotti.

Pie.Meca.