Case per nonni fragili nell’ex scuola. Piano da quasi un milione di euro

Da scuola dell’infanzia ad appartamenti per la terza età, l’immobile di via Tegolaia 98 a Grassina fa un salto tra generazioni. La nuova vita dello stabile che un tempo ospitava i bambini della materna (poi chiusa e portata alla primaria Marconi in attesa del nuovo plesso in via di Belmonte) passa dal Pnrr: grazie a 990mila euro ottenuti nel 2022 dalla Società della salute Fiorentina Sud-Est, verranno realizzati 8 mini appartamenti per anziani fragili, soli e non autosufficienti. Il progetto è in fase di gara per individuare la ditta che eseguirà i lavori: avrà 210 giorni di tempo per portarli a termine.

Al piano superiore verranno realizzati mono e bilocali oltre a un trilocale indipendenti e con spazi comuni come lavanderia, sala da pranzo dove mangiare insieme e stanza per attività sociali gestite con il volontariato. Previsto anche un mini-appartamento per un operatore di supporto per un’assistenza congiunta. L’intervento servirà anche a consolidare la struttura dell’immobile. "Un’occasione importante per dare risposta agli anziani soli giunti in una fase della vita in cui vivere senza un supporto vicino non è più possibile", spiega il sindaco Francesco Pignotti.

Grassina è una frazione da tempo dedita a progetti di indipendenza: a poca distanza dai futuri appartamenti per anziani, c’è un appartamento-laboratorio di vita indipendente dedicato a persone con disabilità della Fondazione Nuovi Giorni. Sempre a Grassina, in via Dante Alighieri, al posto di quella che era la sede della Asl, sono alla fase conclusiva i lavori per realizzare appartamenti di autonomia abitativa di persone disabili nel progetto ’Dopo di Noi’. "Tutti passi avanti nel supporto alle fragilità", conclude Pignotti.